為響應政府2050淨零排放策略，和泰汽車與國內工業氣體領導廠商－聯華林德合作，首度專案引進最新氫能電動車TOYOTA MIRAI，並展開試運行計畫。聯華林德規劃於今年在台南樹谷園區完成加氫站的建置，並於2024年年初正式展開試運行計劃。和泰汽車及聯華林德作為業界先鋒，將邁出FCEV在台灣的第一步，期許能協助政府完善相關的法令規範，為台灣淨零轉型貢獻一份心力。

為加速碳中和腳步，政府已於2022年公布2050淨零排放路徑及關鍵戰略，其中「氫能」被視為是終極潔淨能源，同時也是實現淨零排放目標的關鍵，政府預期氫能可使2030年低減6877噸年排碳量，並於2050年達成1750萬噸年減碳量。

為讓民眾更加了解氫能科技與TOYOTA碳中和中長期戰略，和泰汽車將於4／12~4／15，於中華民國對外貿易發展協會主辦的「台灣國際智慧移動展」中，展出TOYOTA最新氫能科技的電動化車款MIRAI。展覽現場除了將有專人介紹MIRAI商品特點，也獨家展出TOYOTA的氫能電池模組與儲氫瓶科技。

而在低碳運具中，以車輛生命週期觀點評估，氫能電動車(FCEV)除具有行駛過程零碳排放的優點外，也不會產生因純電車(BEV，Battery Electric Vehicle)大電池生產及報廢回收造成的碳排及其他汙染物，是達成碳中和目標的重要電動化車輛之一。

和泰汽車已正式導入BEV(Battery Electric Vehicle)、PHEV(Plug-In Electric Vehicle)及HEV(Hybrid Electric Vehicle)等各式電動化車輛。FCEV在歐美、日本及韓國等地區已有許多營運實績，2022年全球FCEV銷量已超過2萬台，且銷量穩定成長，顯見FCEV在全球電動化車輛市場的重要性日趨提高。在台灣，政府同樣重視FCEV的發展，目前規劃於2023年提出氫能載具示範計畫和建置加氫站，以加速氫能運具推動。