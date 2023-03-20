桃園抽查水質 三溫暖大腸桿菌超標遭開罰

疫情趨緩各項防疫措施陸續解封，喜愛游泳的民眾開始會到游泳池游泳、玩水、泡溫泉或做SPA等，桃園市衛生局針對59家業者進行水質抽驗，抽驗63件中有14件初查不合格，經複查後仍有1家三溫暖業者遭檢出大腸桿菌陽性與生菌數超標，依規裁處4千元罰鍰。

衛生局表示，今年1月至2月已針對59家業者進行水質抽驗，抽驗的63件中有14件初查不合格，經複查後仍有1家三溫暖業者分別檢出大腸桿菌陽性與生菌數超標（＞6.0×102 CFU／ml），將依桃園市營業衛生管理自治條例第20條規定裁處4千元罰鍰，不合格業者將輔導至改善完成，歷次檢驗結果也會公布在衛生局網站。

衛生局說，每年會對全市63家游泳池、溫泉與三溫暖業者進行水質pH值、自由有效氯、生菌數及大腸桿菌檢驗，去年度泳池共抽驗394件，有77件不合格，不合格率14.4％，均已要求業者改善且複查合格。今年度衛生局將持續水質抽驗及衛生稽查，而夏季將至也會對泳池業、冬季就溫泉及三溫暖業別增加水質抽驗頻率，替民眾健康把關。

衛生局說明，驗出大腸桿菌或生菌數超標，代表池水可能已遭污染，提醒業者應確實刷洗池壁、換水及進行水質的過濾與消毒，每2小時檢測水質1次，做好相關衛生管理，另也呼籲泳客下水前應清潔身體，皮膚有傷口及罹患傳染病皮膚炎請勿下水，共同維護公共泳池衛生。