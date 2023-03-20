摔碎口服疫苗連玻璃餵給4月大嬰兒，天兵護理師下場慘了。

嘉義縣一名父親日前帶4月大女兒到嘉義市某診所接種第二劑口服輪狀病毒疫苗，過程中疫苗掉落，護理師撿起來擦2下，又將疫苗注射進女嬰嘴裡，女嬰父親發現不對，質問護理師有玻璃，所幸女嬰及時把1公分大的碎玻璃吐出來，今嘉義市衛生局到診所查證確有此事，依護理人員法對該名天兵護理師處1個月以上1年以下停業處分。

女嬰父親日前在網路PO文控訴，指16日下午帶剛滿4個月大的女兒到某診所接種第2劑口服輪狀病毒疫苗，結果護理師不慎將玻璃針筒掉到地上，摔碎後還餵給女兒吃，導致一塊碎玻璃掉進孩子口中，女嬰父親還原當時情況，指護理師餵了2口，疫苗就掉到地上，當時他因注意力都在女兒身上，未注意掉了什麼。

女嬰父親說，他看到護理師把東西撿起來，拿出衛生紙擦了兩下，就把剩下的疫苗打到女兒口中，但他當時看到針管已經破裂，1公分大的玻璃還黏在針管上，來不及反應就看到針管一推，玻璃整塊跑到女兒的嘴巴裡，他馬上大聲質問「你在做什麼？上面有玻璃」。

女嬰父親說，他伸手去挖時，女兒還吸了一口，原本在嘴邊的玻璃因此跑到嘴巴裡，當下心想「吃進去事情就大條了」，所幸女兒自己吐了出來，眼看嬰孩吐出玻璃，護理師才改口，卻一直跳針說讓女兒重吃一管，讓他難以接受。

今嘉義市衛生局到診所查證確有此事，依護理人員法對該名天兵護理師處1個月以上1年以下停業處分。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

診所事後提出女嬰就醫一年免掛號的補助措施。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉市衛生局獲報後，今上午醫政科人員到該診所調查發現確有此事，醫政科長王鳳玉說，口服輪狀病毒疫苗為液體具黏稠性，掉地上後不管有無破碎都已受汙染，該護理師也承認沒有依照標準作業程序執行醫療輔助業務，衛生局將依護理人員法第35條，裁處停業1個月以上，1年以下處罰，另診所因督導不周，會依醫療法第57條將開罰5萬元至25萬元罰鍰。