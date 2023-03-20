台中成功國中籃球隊參加全國國中籃球聯賽乙級南區複賽，打破歷年紀錄，首度前進南區前4強。（教練陳璟澄提供／潘虹恩台中傳真）

全國國中籃球聯賽乙級南區複賽日前落幕，台中成功國中籃球隊雖以2分之差遺憾屈居亞軍，卻打破成功國中歷年紀錄，首度前進南區前4強。（教練陳璟澄提供／潘虹恩台中傳真）

全國國中籃球聯賽乙級南區複賽日前落幕，台中成功國中籃球隊雖以2分之差遺憾屈居亞軍，卻是成功國中籃球隊首度前進南區前4強，打破成功國中歷年紀錄，成功國中籃球隊教練陳璟澄表示，球員會繼續努力，爭取在4月舉行的全國8強戰搶攻好成績。

陳璟澄表示，球隊去年參加台中市初賽，從24隊中脫穎而出，台中共有3隊參加南區複賽，與來自南部共22支隊伍角逐4強，一路過關斬將，拚到亞軍；過去成功國中籃球隊最好成績是打進南區8強就止步，這次繼續挑戰全國8強賽讓隊員都很興奮。

陳璟澄說明，目前隊伍有28名隊員，平日會針對基本動作、體能、對打等訓練至少3小時，假日則多去參加聯誼賽累積比賽經驗。他帶領成功國中籃球隊4年，先後有3位球員曾因練球受傷摔斷手，但球員不以為苦，拚勁十足，取得打進前4強的好成績。

此次賽中也有小插曲，球隊在某1輪抽籤時竟抽到公認的強隊，令大家相當沮喪，當天還替某位球員慶生，只好邊吃蛋糕邊哭。陳璟澄說，當下他也不知如何安撫，讓球員自行調適，比賽當天大家都不說話，他很擔心是不是球員太緊張，結果球員表現超常，一舉贏下比賽順利晉級，「後來想想，應該是專注沉浸在比賽中吧」。

隊長蘇家和說，贏得比賽很有成就感，平時為了兼顧課業，練球完回家都要堅持拿書出來看，雖然很累但會努力撐下去；隊員劉廷寬說，比賽遇到強隊也覺得對方會贏，但努力不放棄就打贏了，「辛苦都會有所回報」；隊員袁承毅則說，他秉持「放輕鬆打，一定能贏」的精神，平時讀書也一樣，不要著急照著步調慢慢來即可。

成功國中校長蔡政忠說，過去學校的籃球隊成績並不亮眼，3年來看著教練帶著學生四處征戰，學生都很願意努力，這次雖然沒有奪冠，但「辛苦會慢慢獲得回報」，做事未必能一直順利，勉勵學生學習從挫折中成長；家長會長陳聖夫則說，家長會一直都在背後默默支持，他會持續把資源拉進來，有錢出錢、有力出力，讓球隊越來越好。