全家攜手台新銀行，消費者透過門市ATM領現」，即可獲Let’s Café大杯單品美式或單品拿鐵買1送1優惠券。（全家提供）

萊爾富限時推咖啡優惠，為民眾補班補課打氣。（萊爾富提供）

OKmart多款零嘴、飲料第二件6折，讓不愛咖啡的民眾也能用普發現金買到自己想要的商品。（OKmart提供）

普發6000元22日開放登記，超商藉此搶撈金，由於本週六民眾要補班，觀察補班日咖啡銷量會較平日多出至少2成以上，便推相關優惠，不愛喝咖啡的民眾購買珍奶等其他飲品也有折扣，多款零嘴享買一送一。

7-11響應政策，於門市內ATM領取再享指定商品買1送1起優惠；包括CITY CAFE特大美式咖啡、CITY CAFE大杯卡布奇諾、CITY PRIMA精品美式咖啡、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶、CITY TEA冰淇淋紅茶、老虎芝士流心雪糕、老虎堂黑糖波霸厚雪糕、奧利奧捲心酥(巧克力／香草)、Mini口口香(芝士脆／蝦條經典原味)、DARLIE好來全亮白清新薄荷牙膏同品項買1送1以及午后時光-重乳奶茶TP330、Cheers氣泡水PET500同品項買2送2優惠。

全家則攜手台新銀行放送小確幸，凡政府開放ATM現金提領日起，民眾至設有台新銀行ATM之全家店舖進行「ATM領現」，即可獲得消費者最愛Let’s Café大杯單品美式或單品拿鐵買1送1優惠券。

萊爾富自23日至26日於門市與APP內的整買零取推出Hi Café系列的特濃美式咖啡同品項買7送5或特濃拿鐵咖啡同品項買7送4活動，包含Hi Café大冰／熱特濃美式咖啡與Hi Café大冰／熱特濃拿鐵咖啡，不僅可冰熱任選，可兌換期限達3個月，優惠最低更下殺5.8折，現省275元，如購買Hi Café大冰／熱特濃美式咖啡原12杯組售價660元，現在只要385元即可買到。

OKmart則搭連假推優惠，4月5日前推出「春賞同樂會」，多款人氣飲料、零嘴享第二件6折，像是有著豐沛氣泡的可樂、雪碧、果汁，或是觀賽必備的零食nutella能多益餅乾、樂天小熊餅乾等，讓民眾能用6千現金購買更多想要的商品。