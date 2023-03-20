晶華同步通過股利分派案，由於帳上可分配盈餘充裕，董事會決議擬配發每股現金股利9.0073元，超額配發股利，以20日收盤價281元計算，現金殖利率約3.21％。公司將於6月15日召開股東常會。

晶華2022年第四季合併營收16.61億元，季增12.81％、年增22.93％，登近3年高。毛利率35.44％，雖遜於第三季35.81％及前年同期39.3％，但營業利益4.26億元，季增20.61％、年增達39.49％，帶動營益率升至25.69％，雙創11年半新高。

晶華去年第四季營收規模恢復疫前水準、本業獲利更勝以往，惟因匯兌轉虧且無政府補助挹注，業外收益季減44.78％、年減達87.17％，使歸屬母公司稅後淨利2.99億元，季減達50.32％、仍年增1.73％，每股盈餘2.36元，仍雙創近5季高。

累計晶華2022年合併營收55.97億元，年增13.52％，營業利益12.21億元、年增達近1.27倍，雙創近3年高，毛利率33.31％、營益率21.81％分創近3年、近14年高。惟因業外收益年減達17.8億元，使歸屬母公司稅後淨利9.02億元、年減58.53％，每股盈餘7.09元。

晶華前年以17.32億元出售全資子公司達美樂披薩，扣除直接相關交易成本及費用後，認列處分利益達16.36億元，相當於挹注每股盈餘達12.85元。若排除出售達美樂處分收益影響因素，則去年稅後淨利年增達30.37％。

為持續強化集團營運管理能力，並有效整合旗下各品牌資源，晶華董事會通過組織變更優化案，由集團營運長吳偉正擘劃集團發展目標，以優勢延伸策略加速推動整體業務成長，且責成台南晶英酒店總經理李靖文兼任集團人資長，為集團下一階段擴張計畫做好準備。