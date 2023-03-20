本次收購案是透過環旭電子全資子公司環鴻電子與Phi Capital(卓毅資本)旗下的Ample Trading, Co., Ltd合資設立SPV，以4800萬美元的整體估值收購Hirschmann。Phi Capital(卓毅資本)是一家專注於產業投資的私募基金，深耕電動車等新汽車科技、半導體、智能製造等領域；創始合夥人暨執行長王勇祥(Andy Wang)以及主要團隊均在國際汽車與科技產業擁有豐富的經驗與網絡，並致力於取得國際汽車供應鏈資源，整合台灣產業優勢，提供未來汽車科技最佳解決方案，在全球汽車電子化的趨勢中，為傳統電子業在汽車產業的跨界整合扮演重要的角色，也為此次收購提供了有力的支持。

Hirschmann為全球汽車天線領先的供應商之一，專注於提供車載網絡解決方案，擁有卓越的產品設計和開發能力及經驗。該公司總部位於德國的汽車產業重鎮，在德國、匈牙利等地擁有生產基地，且客戶包括各大汽車巨頭。

此次收購將有助於環旭電子擴大其在汽車電子領域的產品設計和技術優勢，增強其在車聯網和V2X技術方面的實力，並更好地服務其全球汽車產業客戶，同時也提升Hirschmann在製造、品牌和服務等方面的能力，實現更好的成本管理，提升營運效率。

未來，USI、Phi Capital和Hirschmann三方將攜手合作，將整合更多台灣之優勢技術，進一步在全球汽車供應鏈的領域中取得更大的份額。