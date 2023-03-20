周一南韓KOSPI指數收盤下跌16.49點或0.69%，為2379.20點。交易所成交金額為5.97兆韓元(約45.5億美元)。

外資、機構投資人和散戶皆出現賣超。

KOSPI指數在早盤一度在窄幅區間波動，但是收盤卻明顯下跌，主要原因為投資人仍擔憂歐美金融體系的問題。

瑞銀集團(UBS)在周日晚間同意收購瑞士信貸，此為瑞士當局精心策畫的安排，亦為全球各國政府防止金融動盪擴散的最新努力。

目前市場目光都注向聯準會從周二開始的連兩天政策會議。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，主要是銀行業的問題，預計市場還會波動一段時間，儘管指數不太可能大幅下跌；另一方面，投資人也需要時間來評估聯準會即將到來的會議，以及主要國家在製造業和進出口的經濟數據。

科技股領跌最多，主要大型科技公司下跌。

三星電子跌1.70%，報6.02萬韓元。SK海力士跌0.36%，報8.37萬韓元。

電池製造商樂金能源解決方案(LGES)跌1.63%，為54.4萬韓元。三星SDI跌0.83%。樂金化學也跌2.71%。

韓元匯率跌到1310.1韓元，較前一個交易日下跌了7.9韓元。