公司指出，看好通訊世代持續往5G NR與WiFi6/6E推進，以及市場陸續釋出WiFi7通訊規格產品，將帶動檢測專案時數與單價的明顯跳升，尤其5G通訊的覆蓋率以及手機的普及率提升下，可望帶動周邊連動裝置與設備數量增長，東研信超樂觀看待未來成長動能。
隨著無線連網技術穩定，亦推動工控及工業電腦領域的升級，而該領域有著多樣、多規格及客製化機種特性，有助挹注東研信超檢測案量再向上推升。
東研信超(6840)初次上櫃案件的公開申購作業今日完成抽籤，本次IPO承銷張數489張，吸引超過30萬件參與，合格件數為292,651件，中籤率為0.16％，每股承銷價為68元，預計3月24日正式掛牌上櫃。
公司指出，看好通訊世代持續往5G NR與WiFi6/6E推進，以及市場陸續釋出WiFi7通訊規格產品，將帶動檢測專案時數與單價的明顯跳升，尤其5G通訊的覆蓋率以及手機的普及率提升下，可望帶動周邊連動裝置與設備數量增長，東研信超樂觀看待未來成長動能。
隨著無線連網技術穩定，亦推動工控及工業電腦領域的升級，而該領域有著多樣、多規格及客製化機種特性，有助挹注東研信超檢測案量再向上推升。
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