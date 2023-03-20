公司指出，看好通訊世代持續往5G NR與WiFi6/6E推進，以及市場陸續釋出WiFi7通訊規格產品，將帶動檢測專案時數與單價的明顯跳升，尤其5G通訊的覆蓋率以及手機的普及率提升下，可望帶動周邊連動裝置與設備數量增長，東研信超樂觀看待未來成長動能。

隨著無線連網技術穩定，亦推動工控及工業電腦領域的升級，而該領域有著多樣、多規格及客製化機種特性，有助挹注東研信超檢測案量再向上推升。