立委鄭運鵬搶頭香登記爭取連任，樂見黨內競爭者眾。(蔡依珍攝)

民進黨立委提名登記20日起跑，立委鄭運鵬「搶頭香」爭取連任，他笑說每一次的提名、初選甚至大選都會在第一時間登記，避免有意外，也提到外傳他會轉戰不分區，他認為是對他的肯定，但希望登記後傳言到此為止。同選區也有前立委黃適卓、前議員郭麗華有意挑戰，他讚是好事，代表黨內同志不會因去年綠色大敗而懷憂喪志。

「很意外搶到頭香！」鄭運鵬今備妥75萬現金到民進黨桃園市黨部登記初選，成為第一個完成登記的參選人，他笑說很意外，解釋是本來就計畫好，沒有其他考量，強調做事要有效率，每一次提名、初選或大選選委會登記，都會在第一時間登記，避免意外。

鄭運鵬不諱言，去年市長選舉完，很多鄉親關心他是否轉戰不分區，他認為轉戰不分區的傳聞對他來說是種肯定，證明這2屆立委對桃園跟立院都有份量，也肯定他在去年桃園市長選舉把責任扛下來，但他希望不分區傳言在自己登記黨內初選後到此為止，希望大家一起努力。

鄭運鵬說，2屆桃園立委的2大使命，就是提升國人對國會的信任度、以及提升桃園在中央能見度，相信2任成績可以得到選民支持，不諱言自己的選區過去藍大於綠很長的時間，任內2屆努力下，選區發展已不一樣，相信選民都有感受到正面效果，強調桃園進步跟選區發展都是他的責任，「桃園有需要我的地方都會隨傳隨到，在第一線服務！」

面對黃適卓和郭麗華來勢洶洶，鄭運鵬讚是好現象，樂見黨內各選區有其他前輩願意參加初選，代表黨內同志不會因為去年民進黨敗選就懷憂喪志，尤其北台灣容易擔憂回到過去藍大於綠的時代，有競爭代表對大選有希望，也證明民進黨初選制度很公平、值得信任。

國民黨市議員牛煦庭宣布爭取同選區黨內提名時曾嗆鄭運鵬市長選舉時「本命區都失守」，鄭運鵬對此表示，選舉有輸有贏、互相祝福，不諱言去年底選舉對民進黨是很深的警惕，這幾個月下來主席賴清德帶出新的方向，他呼籲不要把選舉當仇恨動員舞台、也不要為了選舉口不擇言，尤其部分有志之士要參加黨內競爭時講話講過頭，對別人指點容易，但要把公共政策做到可行看得見需要共同努力，希望從政者一起想怎麼帶領桃園進步。