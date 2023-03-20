回防中階手機市場，台灣三星乘勝追擊，今日宣布再引進三款全新機型－Galaxy A34｜A54 5G以及Galaxy M14 5G，分別以優異的攝錄規格與功能、高更新率螢幕及超大電量等特色，讓消費者找到符合自身使用偏好的最佳選擇。

三星電子致力提供多元產品陣容，滿足市場各式需求，其中，A系列以親民價格即能入手Galaxy創新體驗、M系列則以超規格、超值得的特點，雙雙榮獲消費者青睞。觀察2022年台灣智慧型手機市場，三星於NT$9999到NT$19999價格帶中，銷售量較2021年展現近兩成耀眼成長；且於NT$4999到NT$9999價格帶更呈現逆勢上揚。

Galaxy A54 5G共推出黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻、白玉玻玻4款顏色，以6GB＋128GB、8GB＋256GB兩款容量供選擇，建議售價分別為NT$13990、NT$15990；Galaxy A34 5G則有黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻、銀河玻玻4款顏色，與6GB＋128GB、8GB＋128GB兩款版本，建議售價分別為NT$11990、NT$12990，上述兩款手機預計3月底於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，A34 5G 8＋128GB 預計於4月中下旬到貨開賣。而Galaxy M14 5G提供星燦銀、冰雪藍、闇夜藍3種顏色選擇，4GB＋64GB建議售價為NT$6490，預計3月底於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。

喜迎新機登台，即日起至5月31日前，購買Galaxy A54｜A34 5G以及Galaxy M14 5G，即贈25W快充旅充頭 Type C（建議售價NT$590），讓使用者隨時隨地電力滿格。此外，凡購買A54 ｜ A34 5G可獲得YouTube Premium 免費試用2個月、Microsoft 365基本版＋OneDrive 100GB免費試用6個月，還有機會獲得Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋NT$100，為生活便利加分。

Galaxy A34｜A54 5G分別內建4800萬和5000萬高畫素主鏡頭，並搭載OIS光學防手震，與精巧華麗的裝置藝術合影、拍攝美味的餐點擺盤，細節均能絲絲入扣，其中，A54 5G主鏡頭夜拍效果升級，極亮眼夜拍讓你夜間街頭潮流擺拍，成果更亮麗；而超廣角鏡頭可一秒拍出逆天長腿時尚照；前置鏡頭則能套用多種濾鏡、美顏自拍或錄影，恣意展現百變自我。在休閒放鬆時，無論觀賞熱門影集、暢玩遊戲、滑社群動態和網漫，Galaxy A34｜A54 5G以120Hz螢幕更新率，結合大螢幕提供流暢寬闊的瀏覽體驗。此外，兩款手機均具備IP67防塵防水認證，戶外遇雨、手濕操作放心無虞，盡情解放玩心。

針對精打細算的務實系消費者，Galaxy M14 5G便是高C／P值之選。具備6000mAh超大電量，不論想趁著假日追完整部劇集、長時間視訊通話跟上親友話題，皆游刃有餘；並支援25W超快速充電，手機瞬間充飽電力，接續FUN電不間斷，Galaxy M14 5G搭載5000萬高畫素主鏡頭，拍攝出遊美景、合照細節清晰不失真，保留美好回憶。加上6.6吋大螢幕、90Hz螢幕更新率助陣，讓觀看體驗更舒適。