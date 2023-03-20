金管會主委黃天牧、央行副總裁嚴宗大今受邀赴立法院財政委員會，就「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及臺灣金融產業暴險程度與因應之道」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時提到，SVB握有太多美國國債，是否為整體倒閉的主因？嚴宗大表示，因素很多，除了快速升息導致債券評價問題，還有存戶方面，受到存款保險的比重很低。

賴士葆追問，我國外匯存底逾7成是美元配置，多數為美債，央行大量持有美債恐有風險。嚴宗大說明，我國是持有一部分，但相較下，持有最多的還是中國大陸與日本，而且我國是持有到期，每年固定收取利息，不會有發生SVB事件的狀況。

國民黨立委曾銘宗則提到，我國外匯存底目前約5584億美元，7成以上都買美債，但美國利率一直調升，利率上漲、債券評價會損失，央行應該對全體國人說明目前評價損失了多少。

嚴宗大表示，央行內部有資料，但此料這是不公開的，也強調「這個不會影響到收益部分」。

曾銘宗續問，7成都投資債券，因為利息高、價格會降，他個人預估央行損失已超過新台幣2,000億元，甚至高達3,000億元。嚴宗大則說，曾銘宗的估計數是高估很多，目前實際上損失不到1,000億元，但並未詳細說明確切數字。