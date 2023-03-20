高雄50歲丁姓男子17日晚間想要偷走鳳山區一處的人孔蓋拿去變賣，沒想到丁男撬人孔蓋的行為太過顯眼，被民眾發現後報警處理，鳳山分局到場後，丁男辯解自己的30元掉入水溝，讓員警大喊「30元而已！」，員警往旁邊一看發現丁男要撬人孔蓋的「傢伙」超齊全，秒識破丁男的謊言，將丁男依竊盜罪送辦。

丁男因缺錢花用，竟想到偷人孔蓋拿去變賣，沒想到丁男的行為太過搶眼，引起附近居民關注，於是報警處理。

警方到場時先是詢問丁男在做什麼？丁男馬上辯解自己是在撿錢，員警還假意詢問「是掉多少錢？」沒想到丁男要騙也不騙大一點，居然回答「30元」，讓員警又氣又笑的回答「30元而已！」「怎麼掉的你講啊？」，讓丁男當場啞口無言。

後來員警也不想再陪丁男演戲，直接告訴丁男「人孔蓋哪裡有洞可以掉錢下去？」「你自己講你在幹嘛啦」，便叫丁男把工具「包一包」上警車。警方將丁男依竊盜罪送辦。