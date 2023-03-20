鶯歌陶博館成立後，積極推展台灣陶藝與國際接軌，至今已與亞洲、歐洲13家博物館和文化機構締結國際合作計畫，如今「台灣國際陶藝雙年展」已被列為全球四大陶藝競賽之一，館方去年與特拉維夫依瑞茲以色列博物館簽訂文化合作協約後，近期又與韓國金海美術館、奧地利上奧地利邦政府文化機構簽訂協約，推動駐村陶藝家交流。

陶博館指出，金海美術館是韓國唯一設有專業陶藝駐村中心的美術館，在弁韓伽倻陶土藝術、朝鮮本青陶器的基礎下，延續製陶傳統發展成韓國粉青瓷器的陶藝重鎮，金海美術館2019年與陶博館首次交換陶藝家駐村後，持續展開交流，雙方本次由駐村再擴展訂定廣泛交流的文化合作協約，為藝術開啟新頁。

另外，奧地利東北側的上奧地利邦擁有豐富文化底蘊，一直以來都是旅遊熱點，其中上奧地利邦的格蒙登已舉辦30多屆的國際陶藝市集，奧地利策展人弗雷達．菲奧娜（Freda Fiala）今年來台實地查訪後，促成台奧簽訂文化合作協約與駐村交換備忘錄。

執行長阿爾弗雷德．魏丁格表示，上奧地利邦製陶歷史悠久，今年7月將親訪陶博館，期待雙方有更多實質交流計畫。

陶博館館長張啟文表示，館方受疫情影響，國際交流沈寂三年，但倚靠台灣深厚的陶藝實力和聲譽，仍突破限制持續推動國際交流事務，台灣陶藝家不僅立足在地，也有放眼國際的佳績，希望陶博館能發揮國際交流平台功能，將台灣陶藝家們推向全球藝文界。

張啟文說，目前與金海美術館、上奧地利邦文化機構的跨國合作已展開，首波互選陶藝家駐村計畫已開放徵件，希望藝術家踴躍參與，館方未來會持續努力，創造更多合作機會。