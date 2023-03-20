新竹縣長楊文科（左自右）、胡銀祿及花蓮縣長徐禎蔚，歡迎新竹地區民眾來欣賞卡兆．馬耀木雕展。（羅浚濱攝）

獲得第三屆原住民族工藝薪傳獎的花蓮阿美族人卡兆．馬耀（胡銀祿），創作的木雕作品應邀到遠百竹北店展覽，花蓮縣長徐榛蔚和新竹縣長楊文科20日特別參加開幕式，希望籍此加強新竹與花蓮的原民文化交流。

胡銀祿說，他原從事建築業，57歲退休後，2003年才拿起3把刀， 從事木雕創作，用的都是樟木，刻的都是阿美族部落的人物與傳統生 活。

胡銀祿並說，每件作品雕刻時間依難易度及大小，約1至3個月能完成1件，希望好的作品除透過技巧性的雕刻外，也能賦予故事性，讓下一代能看到。

卡兆．馬耀木雕展以「刻頭時間停駐的木紋」為名，20件作品都是胡銀祿歷年來的心血，其中「部落的喜樂」是雕花蓮縣壽豐鄉阿美族部落豐年祭的場景，由花蓮縣長徐禎蔚和新竹縣長楊文科等人一起揭起紅布縵後開幕。

楊文科說，徐禎蔚縣長遠道出席胡銀祿老師木雕展，表示胡老師在藝術界地位是一等一，每件木雕作品一刀一筆刻畫的栩栩如生，呈現阿美族原民與大自然共存的生活故事。

徐榛蔚說，胡銀祿老師未受專科訓練，透過體驗山地、大海之間的靈性，從57歲開始自學雕刻至今近20年，作品渾然天成，風格非常自然。

徐禎蔚並說，胡老師是花蓮縣原藝百工工藝家之一，作品以部落人物、生活及對自然的感情延伸，件件均令人感動。

卡兆‧馬耀木雕展在百貨竹北店8樓展出至4月20日，楊文科和徐榛蔚推薦新竹地區民眾前來欣賞原住民木雕技藝，感受原鄉文化之美。