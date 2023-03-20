英雄聯盟前世界冠軍劉偉健（Toyz）因2021年涉嫌販賣大麻菸彈遭起訴，審理期間劉均認罪，其辯護人曾主張劉是香港人、國中畢業，且不熟台灣法令，希望從輕量刑判；去年一審宣判依毒品罪判劉偉健4年2月徒刑，劉上訴二審，20日開訊問庭，劉因留台證件逾期，請求法官解除限制出境、出海禁令，裁定後核辦。

電競好手劉偉健指出，因留台相關證件逾期，他向法官請求，解除限制出境、出海禁令，准許約給半個月時間回去香港一趟，辦理更新個人護照、工作證及相關證件等，但還是要等待台中高分院核定結果。

另劉偉健提到，因這幾年新冠肺炎疫情爆發期間，他就想辦理移民台灣的計畫，因為他13歲就留在台灣生活、工作，尤其因在留台相關證件在台灣無法辦理，包括，金融生活相關事務等，因此必須本人親自回去香港一趟辦理，盼未來能以投資移民將父母接到台灣居住。

法官因審酌在訴訟期間被告有逃亡可能，審判中裁定限制出境、出海裁定禁令，但逃亡往往對被告最為不利；劉也指稱，他目前的工作重心在台灣，包括，護照、工作證過期，他也沒有健保，因此才請求法官讓他返回香港辦理證件。

檢警調查，2021年間查獲毒品案件，經溯源追查29歲劉偉健涉犯，在網路刊登販售，以每顆大麻菸彈賣4000多元至7000元不等價格，並起獲200顆大麻菸彈，同年9月逮捕劉，羈押期間因台中地院認為劉交出毒品且認罪，裁定以150萬元交保。

根據起訴書指出，檢察官以Toyz身為公眾人物，有為數不少的年輕粉絲，言行應合於法度以免仿效，竟販毒牟取暴利，實屬不該，但審酌Toyz及賴男、李男、劉男及方男等在偵查期間，坦承犯行供出毒源、配合偵查，請求法官依法酌減其刑，以啟自新，目前上訴二審中。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！