歐司瑪再生能源科技和YATOGO攜手合作，將於高雄特定旅館推出使用再生能源綠電驅動的電動汽機車租賃服務，將以特定旅館作為據點，首波投放50輛光陽Ionex電動機車(i-One Fly)以及2台Volvo電動汽車(XC40 Recharge)讓旅客租借使用，未來預計在高雄市投放總數將達到300台電動機車。

負責車輛租賃系統建置的YATOGO公司在光陽電動機車上，提供主動安全警報和GPS即時軌跡紀錄，確保旅客在當地旅遊的安全性。另外，除了原本機車強制險外，每台YATOGO車輛都提供全險保護。高雄市將是YATOGO繼花蓮、宜蘭外第3個據點，希望透過綠能供應，實質推動永續觀光，成為旅客出遊租賃交通工具的首選。

觀光局專委陳傑軒表示，高雄擁有多元的觀光資源，大型觀光活動舉辦也帶動旅遊熱潮，而推動綠色環保永續旅遊是高市府不變的目標。高雄是首個推動觀光客可在旅館內租賃到使用再生能源電動車的城市，展現出市府大步邁向2050淨零碳排目標的決心。

高雄市交通局專委黃信穎表示，高雄擁有最多元化的交通運具，「MeN Go⁺24•48•72hr暢行方案」更提供24、48甚至72小時無限次搭乘捷運、公車、輕軌以及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎服務，歡迎觀光客到高雄盡情體驗大眾運輸所帶來的便捷。