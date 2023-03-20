胡姓男子去年7月2日從彰化駕車北上，清晨行經士林區中正路、承德路4段，高速衝撞對向汽機車，撞死1名機車騎士，檢方去年11月以殺人罪起訴，但經三軍總醫院精神科醫師鑑定，他因幻覺、疲勞駕駛雙重影響，辨識能力顯著下降，但因車禍致人於死，牽涉「毒駕」，檢察官表示將在研究是否要變更起訴法條。

51歲胡男聲稱，因疲勞駕駛釀禍，根本不認識死者，否認有殺人的故意。並稱，他的汽車保險有投保2000萬，死者家屬可以獲得賠償，但也要放他出去才能處理，不然過了期限，對於被害人家屬也不見得是好事。辯護人則稱，胡男的兄弟不理他，女兒也只能協助處理。法官告訴胡男，可以透過法扶找律師協助。

三軍總醫院曾姓醫師擔任鑑定人、證人身分，報告指出駕車前聽到一個聲音，要他開車北上找女兒「要跟女兒一起吃飯」、「去指南宮還願」，儘管驗出有微量的毒品，可能是施用安非他命毒品，也可能是疲勞駕駛，雙重因素導致辨識能力降低，應符合減刑條件。

辯護人則稱，胡男施用安非他命，第一次尿液篩檢是陽性，複檢則是陰性，顯示劑量很少，若以代謝速度，前一次施用間隔48小時到96小時，是否會影響胡男駕駛能力，致不能安全駕駛，還有疑慮。但法官提醒，如果是過失致死，那就有「毒駕」的疑慮，檢察官則表示要回去再研究是否變更起訴法條，法官諭知候核辦。

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