開業小兒科醫師施勝桓表示，抗生素、鼻塞、過敏用藥、止喘藥水、止吐塞劑等都有聽說有其他診所叫不到貨，應該是有短缺。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

不只缺蛋，台灣近一個月腸胃型感冒大爆發，但基層診所反應一線抗生素安莫西林AMOXICILLIN、適汎黴素Cephanmycin、止吐塞劑Domperidone、兒童止喘藥水等供應短缺；醫師坦言，雖有替代用藥，以前治病有特效藥如搭高鐵，現在只有國道客運可搭，只能請他們多喝開水、多休息，但病人病程拉長也增加併發肺炎等重症的風險。

大台中醫師公會副理事長林釗尚指出，近一個月，止吐塞劑domperidone、鼻炎用藥愛發錠 ACTIFED、抗生素Curam都缺，但近一個月腸胃型感冒大爆發，狂吐的患者沒有止吐塞劑，服口服藥仍有吐出的可能，使用針劑效果也有限。

耳鼻喉開業醫師鄭國揚指出，最近幾個月第一線抗生素安莫西林AMOXICILLIN、適汎黴素Cephanmycin雙合黴素Soonmeit短缺，目前以歐信Ofcin替代，但抗生素攸關病程發展，沒有特效藥如沒高鐵可搭，只能請病人多喝水、多休息，但病人病程拉長，徒增併發肺炎重症的風險。

開業小兒科醫師施勝桓表示，抗生素、鼻塞、過敏用藥等都有聽說有其他診所叫不到貨，應該是有短缺，他用量大，診所也還有存貨，雖小兒止喘藥水、止吐塞劑一度出現缺口，目前也補上了，值得注意的是抗生素是醫師治病的大炮，是會影響病程發展，不少疾病原本就診2至3次就好，用替用藥會拖到5次才再見。