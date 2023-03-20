捱過疫情谷底，晶華今日董事會通過2022年度財務報表及盈餘分配案，2022年合併總營業收入為新台幣55.97億元，比2021年增加13.51％，2022年合併稅後淨利為10.15億元，排除2021年同期處份達美樂淨利後，增加30.37％，每股盈餘為新台幣7.09元，擬超額配息9.0073元的現金股利，現金配息率為127％。

展望後疫情時代，晶華仍積極推展業務，順應餐飲的潮流、加強與業界的合作及維持客房與餐飲品質，綜觀今年累計至2月的表現，單月與累計營收雙創同期同基礎的新高。台北晶華客房營收已恢復到疫情前的9成，餐飲營收已比2019疫情前成長13.35％，麗晶精品商場銷售業績比疫情前成長149％。延續國旅的熱潮，台南晶英營收累計至2月的表現同樣寫下歷史新高，營收比去年同期成長5.64％，太魯閣晶英的住房率及平均房價雙雙亮眼，營收表現亦維持在高檔。

根據交通部觀光局所公布的2022年台灣觀光旅館業年度數據資料，台北晶華酒店再度蟬聯全台觀光飯店營收冠軍，集團旗下晶英以及捷絲旅在所屬地區的營運績效表現亦名列前茅。

為了持續強化集團的營運管理能力，並有效整合旗下各品牌資源，董事會也通過組織變更優化案，由集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正負責擘劃集團發展目標，帶領集團各酒店總經理們以優勢延伸的策略加速推動整體業務的成長。且責成台南晶英酒店總經理李靖文兼任集團人資長，專責統籌集團人力資源、深化管理梯隊，為集團下一階段的擴張計劃做好準備。

在邊境開放、航班恢復的雙重利基下，國際商務客和觀光旅遊市場逐漸回歸正軌，預計下半年度將回復到疫情前的常態，以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店因此受惠。近期除了外籍顧客快速回流、來自簽約公司的住房需求大幅增加之外，各公司行號宴請海外客戶的商務酬酢也帶動了館內各餐廳的包廂消費明顯成長。

晶華集團旗下設計型精品品牌-捷絲旅也迎來海外的第一家據點，捷絲旅大阪心齋橋館已經於3月1日開幕迎賓，這是捷絲旅第10個據點，也是晶華酒店集團旗下的第16間飯店、更是晶華自創品牌揮軍海外、進軍國際的第一間飯店，代表晶華國際化進入新哩程，並為晶華營運建構新的成長引擎。