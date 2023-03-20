吳姓男子右轉時，疑似煞車失靈撞上路邊騎樓，車頭全毀，波及到路邊12輛機車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

吳姓男子右轉時，疑似煞車失靈撞上路邊騎樓，車頭全毀，波及到路邊12輛機車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

吳姓男子右轉時，疑似煞車失靈撞上路邊騎樓，車頭全毀，波及到路邊12輛機車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄29歲吳姓男子開著百萬保時捷MacanGTS休旅車，行經前金區五福三路、自強二路口時，突然撞上路邊騎樓，波及到一旁12輛機車，撞擊力大，車頭全毀外，吳男也因此手腳撕裂傷。警方獲報到場，先對吳男實施酒測，酒測值為0，再協助送醫包紮。據了解，吳男向警方表示，右轉時煞車失靈才會撞上，詳細肇事原因待釐清。

20日凌晨1時許，吳男開Macan行經五福三路，右轉往自強二路時，突然失控朝路邊騎樓衝撞，撞到柱子才停下，因撞擊力大，導致休旅車頭全毀，吳男手腳也有撕裂傷，所幸意識清楚無大礙。

警方獲報到場，發現吳男除撞到柱子外，還波及到一旁12輛機車，對吳男實施酒測，酒測值為0，隨後協助吳男包紮送醫救治。

據了解，吳男向警方表示，右轉時因煞車不靈，才會失控朝一旁衝撞，該輛MacanGTS為2007年出廠，已經出廠16年，是否因零件老舊造成煞車失靈，仍待警方後續調查釐清。