日本京都府日吉之丘高校日前率師生參訪台北市稻江護家，日方以LGBTQ性別平權議題為主題分析台灣相關歌曲及電影創作，並介紹數位發展部部長唐鳳性別認同歷程，讓台方學生對唐鳳有更近一步瞭解，還前往饒河夜市吃美食、到西門町體驗台灣青少年文化。

透過稻江護家專任日文科日籍教師牽線，日本京都日吉之丘高校師生40餘人14日來台參訪稻江護家，由於台灣重視性別平權議題，日方決定以LGBTQ為主題，與稻江護家日文科學生交流。

國際交流組組長宋彥蓉說明，日方學生以歌曲、電影及人物3大方向，介紹歌手蔡依林《玫瑰少年》、廖文強《可不可以》等歌曲，分析背後表達多型態愛情與性別認同。電影則提到《囍宴》、《刻在你心底的名字》，尤其稻江護家學生推薦近期上映國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，日方學生相當感興趣。

她提到，日方亦特別介紹唐鳳資歷，及其性別認同經歷，反而讓台方學生對唐鳳有更近一步瞭解。

此外，日吉之丘高校與稻江護家學生聊天時，大力稱讚台灣防疫時表現，並提已故名歌手鄧麗君作品、多部台灣偶像劇也在日本受到歡迎，台方學生也對疫情期間日本贈送胎灣疫苗一事，表達誠摯謝意。稻江護家表示，原本彼此略顯生澀的氣氛，隨著交流逐漸熱絡，2國高中生還拿起相機合影留念。

14日晚間，稻江護家則為日吉之丘高校生到饒河夜市導覽，品嚐知名台灣夜市小吃地瓜球、胡椒餅、拔絲地瓜等，特別是有日本學生喜愛臭豆腐，隔日上午則帶領日方至西門町問卷調查，詢問台灣民眾對LGBTQ相關議題了解程度，全程由稻江護家協助翻譯。

稻護日文科學生陳巧莉說，日本高校生很有禮貌，還與同組的日本學生交換IG帳號，很高興能結交外國朋友。學生許可昕則表示，很開心學校安排與日本高校生交流，讓她有機會練習日文外，也對日本高校文化有更多認識。

稻江護家校長郭淑蕙表示，學校在疫情期間即與多所日、韓高中及大學進行策略聯盟，積極推動「國際考照 在地就業」，如今疫情趨緩，實體交流恢復，學校會陸續安排此類交流，讓學生在學期間能透過各種管道拓展國際視野。