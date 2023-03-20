缺蛋持續延燒，日前傳出由於官方施壓蛋價凍漲，蛋商公會擬採無限期休市，並拒絕報價，不過農委會主委陳吉仲強調休市是假議題，雞蛋每天都有交易，還說農委會從未干預蛋價，指稱有人對官方施壓一事刻意炒作，對此新北市議員葉元之則痛批「陳吉仲又在說謊了」，更要求陳吉仲說清楚「有沒有要求蛋商不要漲價？」。

葉元之表示，根據蛋商爆料，中華民國蛋價委員會昨(19)日晚間開會，蛋商原本計畫雞蛋每斤再調漲3至5元，農委會事先卻打給蛋商公會理事長，要求先緩一周再說，「陳吉仲擺明說謊」。

針對蛋商要求漲價的原因，葉元之解釋，是因為現在雖然官方公布的產地價是一斤45.5元，但實際上的交易價格根本遠高於這個價，有的產地甚至是價高者得，叫到一斤75元，而且蛋商和一些客戶簽約時，蛋價是以官方公布的價錢交易，所以造成蛋商現在是賠本在供貨，長此以往，如果蛋商不堪虧損拒絕供貨，受害的還是消費者。

葉元之舉例，像是國軍副食品供應站就是以官方公佈的價錢交易，難道農委會要搞到以後國軍沒雞蛋吃，「都要靠喝豆漿補充蛋白質？」；他說，而且蛋商所指的休市，並不是不交易，而是指官方公佈的牌價休市，不再報價。

葉元之痛批，陳吉仲明明知道，還要誤導民眾為雞蛋不交易，混淆視聽，企圖把自己的無能隱藏在混亂中，現在所有的蛋商跟雞農都對政府的處理方式感到非常的不滿，他們覺得農委會不願面對現實，更直接關上溝通的大門，把責任推給蛋商，自以為是的閉門造車，「根本不顧底層雞農及蛋商的死活」。

他也反問陳吉仲「敢發誓農委會沒有干預蛋價？」，更嗆陳吉仲敢不敢回答以下問題，包括

「農委會去年九合一選前有沒有要求蛋商降2元？」、「昨天有沒有打電話給蛋商要求不要漲價？」。