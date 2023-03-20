立法院司法及法制、財政委員會聯席會議20日併案審查行政院函請審議廢止財政部國庫署組織條例等案。莊翠雲列席報告並備質詢。

莊翠雲表示，民眾如果發現詐騙情形，可撥打165反詐騙諮詢專線檢舉，財政部也會24小時主動在網路上進行監控（偵測、監測），有無類似釣魚網站出現，像最近出現的幾個網站，就是財政部主動發現。

至於立委質詢退休軍公教為何不在直接入帳名單。莊翠雲說，直接入帳是考慮各面向，包括以弱勢族群為對象、帳號是一個機關管理等，而軍公教人員退休金發放時，有舊制跟新制，在舊制部分，退休金是由退休機關發放，這涉及到幾千個機關，如果要全面收集的話數量龐大，且傳輸過程中可能會有資安威脅，加上層層轉撥，入帳時間可能會更晚。

至於目前政府設定的發放時間是特別預算案三讀通過、總統公布生效後五個工作日，立委關切五個工作日的時間是否能否再縮短。

莊翠雲指出，相關前置作業已準備差不多，但要縮短確實有困難，這是行政作業上的必要天數，已經過相關討論，而且之前預估可能要七個工作日，行政機關已努力縮短，但也要合乎程序規定，讓程序完備。