【全程字幕】王世堅參戰士林大同是在報復？ 何志偉停頓數秒這樣說 @ChinaTimes ​

民進黨立委初選登記開跑，台北市議員王世堅不甩黨內誠信條款，20日上午在英系議員和支持者簇擁下，登記參選2024士林大同區立委，與現任立委何志偉上演同室操戈，強調這是響應黨主席賴清德所說的「沒有現任優先」。對此，何志偉下午受訪強調，誠信是做人基本標準，但尊重王世堅個人生涯規畫，他相信自己與選區的淵源，會一分一分努力，選民都看在眼裡。

王世堅上午10時赴台北市黨部領表登記，不僅支持者陪同在側，英系議員林世宗、洪健益、吳沛憶、陳慈慧、劉耀仁、張文潔，以及正國會議員許家蓓皆現身力挺，一同高喊「王世堅凍蒜、王世堅加油」，氣勢十足。

對此，何志偉下午出席士林區福順里何志偉後援會成立活動前受訪指出，民主國家比得是政績及願景，尊重個人的生涯規畫；對於此舉是否違反誠信條款，何說，自己過去未連任議員，花了很長時間努力準備，而誠信是做人最基本的標準，他心裡只有2024信賴台灣，要贏得台灣人民對民進黨的信任，為黨主席賴清德把台灣守好。

談及多名英系議員陪同王世堅登記貌似有針對性，何未正面回應，僅稱民進黨團結是傳統，更是支持者的期待，民主就是這麼可愛、多元，但在多元狀況下，還是要團結一致，他現在就是一步一腳印，過去問政獲得優秀立委評鑑認證，現在就是在地努力、在地認真，他還自嘲說自己不夠高，「腳短短愛卡認真」。

媒體追問，若何志偉初選沒過是否會選擇脫黨參選，他表示，現在最重要的事情是凝聚在地力量，用願景、在地努力的方式好好做，他一定是尊崇黨主席賴清德的所有指示，「我是聽賴清德、蔡英文的」、「團結是最大的公約數，只有大我沒有小我。」