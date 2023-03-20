2023年高雄春天藝術節共8場短篇舞蹈節目，將於4月1、2日和4月8、9日在富有文化底蘊的「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」以及「鳳儀書院」演出，為了演繹出歷史的故事，4支舞團量身打造了融合於文化景觀的舞蹈創作。

「環境舞蹈」系列由「索拉舞蹈空間舞團」、「01舞蹈製作」、「希舞集聚舞蹈劇場」、「南台灣藝術舞蹈團」共4組高雄在地舞團分別表演，包括全國規模最大的海軍眷村「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」，與全國最古老書院「鳳儀書院」編創與呈現舞作。

索拉舞蹈空間舞團《消逝的日常》率先於「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」登場，身為眷村子弟的編舞家，對於眷村有著深深的情感記憶，透過舊物件開啟新視覺領悟；而希舞集聚舞蹈劇場同樣在台灣眷村文化園區呈現全新創作《晨土上的塵光》，以跨域合作聲樂與大提琴，編舞者透過曾住在眷村的奶奶娓娓道來的眷村經歷，傳達出對土地的感懷與追憶。

01舞蹈製作與南台灣藝術舞蹈團則在鳳儀書院演出；01舞蹈製作以《三種氣質》的舞作名稱對應了鳳儀書院的3進式建築形式，也在作品中提出關於歷史建築在過去、現在、未來3種時間所扮演角色的提問，並帶著對文化無止盡探索的自我察覺。

南台灣藝術舞蹈團的編舞家以書院挑樑燕尾的建築特色，用舞蹈作品帶觀眾跨越時間的長流，見證鳳儀書院經歷朝代更迭的風霜。

文化局長王文翠表示，環境舞蹈創作演出讓舞蹈觀賞不被限制在劇場內，也讓藝術表演與生活場域產生有機對話。這也是文化局持續努力讓文化藝術走入市民生活的重要方式，也歡迎更多藝術創作者來到高雄的藝文場域尋找創作靈感。

4檔節目8場作品都是免費演出，邀請對歷史建築、對舞蹈有興趣的民眾，在演出時間購買園區入園票券入場，就可以觀賞到包含動、靜態不同文化內涵的演出，感受舞蹈藝術與文化場域的美麗互動。