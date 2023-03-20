波若威2022年營收32.1億元、年增加39.8%；全年淨利4.52億元、年增加453%；每股淨利6元。全年毛利率24.8%、8.83個百分點；全年營業利益率14.8%、10.1個百分點。

波若威2022年四大產品線營收比重分別為WDM占比48%、Branch占比31%、OIN占比13%，以及AMP占比8%。各個市場占比上，美洲占比56%、歐洲占比14%，以及亞洲30%。

波若威2022年WDM產品群主力著墨於電信市場及CableTV寬頻；Branch專注於市場使用之高通道光模組；OIN則專注於數據中心的相關應用，採多模、單模產品並進，含多芯光纖連接器及主動光纖纜線；AMP則仍以電信市場為其發展主軸。

黃裕文表示，國際經濟局勢詭譎多變，保守看待今年波若威營運，目前客戶仍在調整階段，能見度較低，儘管是急單也多是3~4周，整體市況還是往下，希望到第二季客戶調整可以告一段落，單季營收可以相較第一季持平或是往上一點，且全年可以回復到以往季節性表現。毛利率部分，若今年營收規模往下，確實有下修風險，但因為匯率紅利，期望今年毛利率可以力拚持平。

展望2023年，波若威預計，WDM、Branch仍為今年成長兩大主力，再者就是OIN和AMP。黃裕文表示，目前美國大基建持續有在推廣，只是速度放緩，看到的是訂單放緩非砍單，但美國市場在波若威的貢獻度還是第一，整體市場需求是「緩慢向上」。

產能部分，黃裕文表示，波若威除台灣新竹企業總部外以及廣東中山廠外，將另增加菲律賓新廠以因應終端客戶的需求，也有利於貿易戰下的風險管理、分散不可抗風險以及三地生產可以彈性調度。菲律賓廠的規模約5000~6000平米，目前是用租賃的，最快第四季開始量產，菲律賓比大陸的生產成本低許多，以美國客戶居多，明年會評估生產效應，再衡量是否把廣東中山廠的單平移過去。

美國5大聯邦持續投入北美寬頻建設，儘管2022下半年總體經濟面轉下且供應鏈逐步節水位，但光收發器的市場投射仍成長14%，來到2023年，因總體經濟持續下行，成長率預計會收縮至僅剩個位數、約4%。

另外，波若威矽光子產品聚焦在微光學整合，以光收發器內使用之光纖套件為發展主力。2023年產品聚焦在FR4/DR4平台，速度橫跨400G至800G、甚至CPO(共同封裝光元件)類型產品內使用之高密度光連結器(Optical/0)也在布局當中，波若威將持續完善整體矽光子平台產品的戰略布局。