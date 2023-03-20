中華電企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，本次合作由中華電信協助三軍總醫院佈建5G專網環境，提供中華電自行研發「AR視訊協作平台」，讓執刀醫師可專心開刀，同時遠端的學生身歷其境般觀看達文西手術過程，充分運用5G專網的高速率及安全性，提供AR眼鏡3D醫療影像，我們期待著這項技術能為遠距3D AR教學帶來更多的可能性，增加教學多元性和便捷性。

三軍總醫院院長乙仁表示，此次三總與中華電合作，利用5G專網實現達文西手術遠距3D AR實境教學，這一創新的教學方式，為醫學教育帶來革命性的變革。

此次利用擷取達文西機器手臂輸出左右眼高解析視頻影像，透過中華電5G專網與AR視訊協作平台，即時傳到遠端學生AR眼鏡，呈現3D立體影像，感受執刀醫師第一視角之器官立體成像與手術過程的深度感，了解微創手術各個細節，指導老師也能在遠距即時於畫面上標示重點病徵和處置建議，提高醫學教育的品質和效率。