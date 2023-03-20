Snapdragon 7+ Gen 2帶來更多卓越的效能表現。高通Kryo CPU擁有高達2.91GHz的峰值速度，效能提升逾50%，同時，高通Adreno GPU效能提升2倍 。Snapdragon 7+ Gen 2整體系統功耗效率提升高達13%，支援更持久的日常使用時間，且裝置AI已整合至整個平台。

在AI部分，與前代平台相比，Snapdragon 7+ Gen 2的整合高通AI引擎，其AI效能提升逾2倍，每瓦效能較前代提升40%，提供AI增強體驗以實現出眾的簡易性。此平台也搭載具備專屬AI處理器的高通感測樞紐，支援情境感知的使用案例。

攝影功能上，Snapdragon 7+ Gen 2搭載18位元三影像訊號處理器，讓使用者能以超低光源模式拍攝，一次拍攝30張照片，將效果最佳的部分融合成更為明亮清晰且色彩鮮艷的夜拍畫面。消費者能捕捉4000多倍影像數據 ，支援極致動態範圍，使色彩更為鮮活，畫面更清晰。Snapdragon 7+ Gen 2支援高達2億畫素相片拍攝，以及能以兩個相機鏡頭同時拍攝、完成三重曝光的HDR影片。

高通Snapdragon 7+ Gen 2已獲包括紅米和realme等關鍵OEM廠商採用，預計於本月推出商用裝置。