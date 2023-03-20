前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首。民進黨開始群起圍攻並套上「中共同路人」標籤，也引起國民黨中生代群起憤怒。對此，臉書粉專《工程師看政治》20日就猛轟「在被黨馴化的民眾腦裡，滿滿的都是政治神邏輯」，引發討論。

臉書粉專《工程師看政治》20日在臉書上表示，「最近馬英九以祭祖為名，要赴陸訪問，我的天才同事在相關報導下留言，他的留言只有兩個字『垃圾』」，他更提到，「這絕對不是個人的想法，而是所有長期接受黨資訊豢養的人，在看到黨所下的新聞標題之後，十之八九會有的膝蓋反射反應」。

該粉專更拿出，「謝長廷也曾赴陸祭祖訪問，受到對岸民眾放鞭炮，大張旗鼓的夾道歡迎；陳菊也去過大陸訪問兩次，第一次是2009年，去北京與上海推廣高雄世運會，第二次是2013年，去天津、深圳、廈門跟福州，跟當時的國台辦主任張志軍見面，當時民進黨的態度，都是『正面肯定』」。

甚至就連現在要代表黨選總統的賴清德，2014年也去過中國大陸，與上海市長楊雄見面，名義上是參加「海上煙波.陳澄波藝術大展」的開幕式，實際上是想調整黨當時「逢中必反」的刻板印象。該粉專坦言，「民進黨高層接連訪陸，我們從不責備，也從不質疑賣台，無論他們動機是辦活動、推銷農產品、或是單純釋出善意，只要對台有利，我們通通支持，馬也好，柯也好，民進黨的任何人也好，我們態度完全一致」。

該粉專更指出，「但黨的信徒就不是這樣，他們不是不能接受赴陸，而是不能接受黨外人士這麼做，陳菊可以辦世運會，但柯不該辦雙城論壇，黨可以推銷農產，但韓國瑜不能簽MOU，蔡可以呼籲大陸不要停ECFA，但馬不能跟對岸簽下ECFA，在被黨馴化的民眾腦裡，滿滿的都是政治神邏輯」。

該粉專更強調，「事實上，在所有跟對岸互動的藍綠政治人物裡，應數馬英九的成就最高，他幫農民找到出路，只憑外交就讓共機不飛越海峽中線，又間接降低凱子外交要灑出去的錢，但黨的信徒看不到這些，馬要赴陸，他們腦中只有『垃圾』兩個字，「不戰而屈人之兵」是兵法最上乘，但當有人做到的時侯，卻又不懂得珍惜」。

該粉專最後也說，「兩岸需要談判，談判前題在互信與籌碼的掌握，尤其是國際秃鷹盤旋在兩岸上空的情況下，能不能跟對岸溝通，對台灣至關重要，軍火販子以戰爭為食，只要兩岸不互相仇視，就不會有第三方的漁利空間，馬英九敢在台式文革的背景下赴陸，借用民進黨的話，我們也『正面肯定』」。