上班族每天早起到公司，打開電腦後常常一坐就是8小時，不但代謝變差，眼睛也很容易感到酸澀，還有許多其他的「職業傷害」，營養師劉雅惠在臉書粉專發文指出，除了上班不定時站起來活動一下身體外，也可以透過飲食來幫助對抗這些職業傷害。

▎坐很久

若長時間沒有活動，代謝跟消化機能都會變差。建議飲食方面可以選擇蔬果，多補充膳食纖維，再加上發酵製品，如優格、泡菜等，補充好菌以維持消化道機能。

▎站很久

長時間站立會讓下肢循環回流能力不佳，回家可以抬腿、多穿彈力襪，飲食方面則多攝取含鉀營養素，幫助排水，像是可以補充紅葡萄葉相關保健食品，也能促進下肢循環力。

▎緊盯螢幕

上班盯電腦，下班盯手機，除了接觸不少藍光，長時間近距離注視，造成眼睛的睫狀肌無法放鬆。建議平時多看遠方放鬆眼部肌群，飲食方面可以攝取葉黃素跟玉米黃素食物，像是深綠色或黃色蔬菜，以及含有花青素的莓果類，來抗藍光、促進眼部血液循環。

▎壓力大

工作常感覺事情多到做不完，身體很疲勞，在高壓狀態下，身體會分泌壓力荷爾蒙，消耗較多的維生素B群跟維生素C。建議平時要維持均衡飲食，多攝取雜糧類與水果。

▎心情差

不少人上班時都難以維持好心情，在飲食方面最適合天天攝取乳製品，補充色胺酸，能轉化為血清素，還有鈣能安定神經，幫助維持好心情。