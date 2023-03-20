人氣超高的「啦啦隊女神」林襄，今（20日）出席2023樂天女孩全新陣舉辦開季媒體見面會。面對來勢洶洶的新成員、韓國籍的成員李多慧，林襄表示相當歡迎，「我剛加入啦啦隊時就有追蹤她，很多方面都想跟她學習」，她也可惜李多慧下月14日的首場球賽，她沒有排班。事實上，李多慧加入樂天啦啦隊後，預計每月僅出席一場球賽。

被問到哪些優點贏過李多慧？林襄露出甜美笑容，自信地笑說：「我中文比較好啊，我也很正能量」，結果語畢就不小心台灣國語，意外製造笑點，林襄也趕緊解釋自己太害羞。李多慧日前稱讚Yuri（陳怡叡）外型亮麗，是韓國歐巴喜歡的類型，Yuri笑言，「很興奮她的加入，我也很哈韓、喜歡韓國歐巴，喜歡看韓國啦啦隊的表演，也對韓國舞蹈有關心」。身高167公分的Yuri，也提到身材高䠷的李多慧之後將加入高隊，期待屆時的合作。隊長籃籃更是已經物色好美味麻辣鍋等各種美食，要帶李多慧去品嚐。

林襄日前在東京時裝周走秀，雖然突破以往的造型備受討論，但還是沒有澆熄她對走秀的熱情，直呼好想再走一次，她也撒嬌強調自己還是最愛樂天啦啦隊的工作。林襄在晴空塔拍攝其他工作巧遇即將引退的日本AV女優三上悠亞，2人開心留下合照，林襄今表示當時是三上悠亞先認出她，開心大喊「林襄」，林襄也稱讚她相當漂亮、親切。

李多慧過去在韓職擔任啦啦隊時，就已在台灣刮起人氣旋風，對於今年能夠加入Rakuten Girls，李多慧稍早透過視訊小秀中文，「在韓國就已經聽說Rakuten Girls是台灣最強的女團，很榮幸可以加入這個團隊，自己非常想看見樂天女孩們，期待到球場能夠和各位10號隊友一起應援，大家球場見！」