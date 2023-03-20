Jose Altuve leaves the game after being hit in the hand by a pitch. pic.twitter.com/Dzd9phTnnK — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 19, 2023

委內瑞拉球星「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）在WBC（世界棒球經典賽）8強賽遭到美國後援投手巴德（Daniel Bard）砸傷手指，據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，艾爾圖維右拇指出現骨折情形，預計將在未來幾天進行手術，可能將錯過至少2個月的比賽。主事者巴德受訪時表示這是自己最不樂見的結果，也坦言內心相當受傷。

預賽不敗的委內瑞拉，8強賽遭遇衛冕軍美國的挑戰，五局下2、3壘有人輪到艾爾圖維打擊，卻遭巴德一記96英哩火球砸中手指，雖然讓委內瑞拉獲得滿壘大好機會，不過艾爾圖維遭擊中後痛苦倒在地上，立即退場進行治療，由瑞吉福（Luis Rengifo）代跑上陣，委內瑞拉在該半局轟下4分超前比數。

接受《今日美國》記者奈騰蓋爾（Bob Nightengale）訪問，巴德表示自己只是打算利用內角高球製造雙殺，卻沒有投到理想的位置，「我想用沉球來迫使他揮棒，但我失敗了，我不喜歡看到這種事發生，當下你們也看到了我的反應。」

巴德與兩位太空人球星普瑞斯利（Ryan Pressly）、塔克（Kyle Tucker）是美國隊的隊友，他也計畫得到艾爾圖維的電話號碼，希望能親自道歉，「我會想在場上目睹偉大球員的英姿，即便我不得不與他較勁，我喜歡與強者競爭，祝福他早日康復。」