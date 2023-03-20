針對民進黨批評前總統馬英九赴陸是「擁抱綏靖主義」，國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨非常多人都曾經去過大陸，從蔡英文、賴清德、陳水扁、謝長廷到陳菊都去過，甚至還有赴陸做生意者，謝長廷甚至感動到落淚，「難道國民黨去大陸是綏靖、民進黨去大陸就不是？」

國民黨發言人林家興對此表示，民進黨「逢陸必反」的老套表現，不僅自證不具備成熟心態與能力處理兩岸關係，更證明賴清德的「和平保台」是空洞口號，台灣民眾與國際社會看在眼裡自有公評，更只會讓不信任民進黨具備管控兩岸議題的「疑賴論」、「疑綠論」更加發酵。

呂謦煒表示，民進黨再度雙標，馬前總統此行前往大陸祭祖，並倡導兩岸青年交流、推進兩岸彼此了解，行程單純，更對兩岸關係有正面幫助，呼籲民進黨別再抹紅，也傷害台海穩定及區域和平。

呂謦煒強調，不僅蔡英文曾於1998年隨同辜振甫到大陸參訪，謝長廷也曾於2012年「開展之旅」赴中國大陸，他不僅到福建謝氏宗祠祭祖，更稱「到了廈門看到很熟悉的語言、文字，還有很習慣的文化，沒有感覺是到別的地方，像去兄弟的家一樣」，還為此感動落淚。

2013年，陳菊率市府代表團到天津、深圳、廈門與福州等城市時，民進黨也稱「正面肯定」。呂謦煒質疑，難道民進黨人跟中國大陸交流、祭祖就可以，國民黨人到大陸就不行？

呂謦煒指出，民進黨不僅近幾年來和大陸溝通斷絕，在內政、兩岸、國防、外交等種種政策上，更是脫離台灣民意實際，近期國民黨副主席夏立言訪陸的「關懷民生之旅」成功促成台灣農漁產品出口大陸鬆綁、兩岸直航航點順利恢復等，就是最明顯的成果。

呂謦煒表示，馬此次訪陸，主要目的是為了清明祭祖，並推進兩岸年輕人的相互理解與認識。慎終追遠是傳統美德、人之常情，促進兩岸理解更有助於台海維持和平穩定，呼籲民進黨不要連人家正常且合法的交流與祭祖行程都拿來政治鬥爭。