由舞蹈團隊為不同的場域打造出結合文化地標的舞蹈作品，持續為城市的文化場域注入表演元素。 高雄春天藝術節環境舞蹈系列節目邁入第四年，由高雄在地四組優秀舞團，量身打造融合於文化景觀的四檔短篇舞蹈創作， 4月1、2日和4月8、9日分別在「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」以及「鳳儀書院」兩大歷史建築園區演出，民眾只要於演出時間購買園區入園票券，就可以入場欣賞結合場域特色的創新舞蹈演出。

春藝環境舞蹈-希舞集聚舞蹈劇場《晨土上的塵光》(攝影吳柏源-希舞集聚舞蹈劇場提供)

春藝「環境舞蹈」系列節目是為扶植在地表演藝術團隊的創作徵選計畫之一，高雄市文化局長王文翠表示，「環境舞蹈創作演出讓舞蹈觀賞不被限制在劇場內，也讓藝術表演與生活場域產生有機對話。這也是文化局持續努力讓文化藝術走入市民生活的重要方式，也歡迎更多藝術創作者來到高雄的藝文場域尋找創作靈感。」

春藝環境舞蹈-舞蹈製作《三種氣質》(高雄市文化局提供)

2023春藝「環境舞蹈」系列由「索拉舞蹈空間舞團」、「01舞蹈製作」、「希舞集聚舞蹈劇場」、「南台灣藝術舞蹈團」共四組高雄在地舞團，分別選擇在高雄兩處擁有「全國之最」特色的歷史建築：全國規模最大的海軍眷村「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」，與全國最古老書院「鳳儀書院」編創與呈現舞作。編舞家將透過歷史建築與肢體舞動的符號，傳遞的是新時代的思維還是緬懷舊時光的記憶，邀請觀眾一同來觀賞解密!

春藝環境舞蹈-希舞集聚舞蹈劇場《晨土上的塵光》(高雄市文化局提供)

率先在4月1、2日下午4點半於「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」登場的是索拉舞蹈空間舞團《消逝的日常》，身為眷村子弟的編舞家，對於眷村有著深深的情感記憶，透過舊物件開啟新視覺領悟，且讓大家乘坐時光機一覽眷村歷史風華。

4月8、9日下午5點半，則由希舞集聚舞蹈劇場同樣在臺灣眷村文化園區呈現全新創作《晨土上的塵光》，以跨域合作聲樂與大提琴，增添藝術的豐富性，也豐富整支舞蹈作品觀賞視角的多樣性。編舞者透過曾住在眷村的奶奶娓娓道來眷村人、事、物經歷，期待透過與環境空間對話，傳達出對土地的感懷與追憶。

同樣在4月8、9日下午4點半，還有市定古蹟「鳳儀書院」，則是由01舞蹈製作與南台灣藝術舞蹈團為觀眾獻上相同地點、形式內容卻大異其趣的環境舞蹈演出。01舞蹈製作以《三種氣質》的舞作名稱對應了鳳儀書院的三進式建築形式，也在作品中提出關於歷史建築在過去、現在、未來三種時間所扮演角色的提問，並帶著對文化無止盡探索的自我察覺，期待與觀眾一起用舞蹈探索書院的時間與空間。

春藝環境舞蹈-索拉舞蹈空間舞團《消逝的日常》(高雄市文化局提供)

而首度入選的南台灣藝術舞蹈團，位址就在鳳山，編舞家邀請觀眾走進鳳儀書院，探查書院挑樑燕尾的建築特色，也用舞蹈作品帶觀眾跨越時間的長流，見證鳳儀書院經歷朝代更迭的風霜，帶觀眾開啟二百年的時光小旅行！ 特別的是，若觀眾4月8日與9日蒞臨鳳儀書院，可同時觀賞到01舞蹈製作與南台灣藝術舞蹈團在同樣文化建築中，截然不同的舞蹈作品，一次感受兩種創意發展的能量。

4檔8場作品都是免費演出，對歷史建築、對舞蹈有興趣的民眾，在演出時間購買園區入園票券入場，就可以觀賞到包含動、靜態不同文化內涵的演出，感受舞蹈藝術與文化場域的美麗互動，激發出新舊交會的火花。