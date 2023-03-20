據大陸中央紀委國家監委網站20日公告，日前大陸國家監委對紫光集團前董事長趙偉國涉嫌職務犯罪問題進行了立案調查後，指出趙偉國涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益犯罪，且在黨的「十八大」後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。因此依據《中華人民共和國監察法》相關規定，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

大陸中央紀委國家監委公告表示，趙偉國身為國有企業管理人員，利慾薰心，肆意妄為，背棄職責使命，公器私用、化公為私，將所管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產，違規將本單位的盈利業務交由親友進行經營，以明顯高於市場的價格向親友經營管理的單位採購商品，指使上市公司董事實施損害上市公司利益行為，致使國家利益遭受特別重大損失。

趙偉國從1980年代畢業於清華大學電子工程系，早年曾在清華同方任職，後成立健坤投資，涉足天然氣、地產、礦業等行業。2009年之際紫光集團因經營困難，趙偉國在獲得清華大學認可和支持下得以執掌紫光集團經營大權。

趙偉國也被大陸業內稱為「晶片狂人」，在他主導之下，紫光集團以紫光股份（新華三）、紫光國微、紫光展銳及長江存儲等核心企業為核心，廣布雲端、晶片、存儲等高科技領域，甚至一度狂言喊話要收購台積電。