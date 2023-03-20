台中市長盧秀燕20日視察東區臨時水站，呼籲民眾提前儲水，設置119處臨時供水站，大家有秩序取水，勿慌張。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台水第四區管理處15日晚間緊急宣布，因配合台水中區工程處辦理3案工程，台中市將自3月21日上午10點起至23日上午9點停水47小時，預計影響台中市烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區、太平區等區域，約30萬用戶逾百萬人，管線連接工程完工後，亦可縮短復水時間，市長盧秀燕20日視察東區臨時水站，呼籲民眾提前儲水，設置119處臨時供水站，大家有秩序取水，勿慌張。

市府表示，配合自來水公司3項工程，自來水公司已調度13部水車，設置119處臨時供水站，各停水區里里幹事、里長加強提醒里民事先儲水，宣傳停水期間可使用的供水站服務。

市長盧秀燕指出，部分民生住宅和營業用地沒有水塔、水池可以提前儲水，自來水公司因此佈設119個取水站於停水期間供民眾取用，呼籲大家有秩序取水，不要慌張。部分行動不便或老弱婦孺等民眾取水可能不便，市府也特別請民政區里及社福系統特別關心協助。

盧秀燕說，這次停水範圍影響達30萬戶，全市約1／3民眾逾百萬人受衝擊，自來水公司加強宣導，民政系統協助推動及市議員幫忙宣導，市府會持續配合提醒用戶提前儲水。

盧秀燕提醒市民，抽水馬達在停水期間要先關掉，避免空轉燃燒造成災情，等到復水後再打開，以及水源開關也要先關閉，避免復水時水壓過大導致水管爆裂。

市府指出，為因應民眾儲水量不足等緊急用水需求，將督導自來水公司完成設置119處臨時供水站注水，主要由台中給水廠內出車補水，均符合飲用水水質標準，並於20日開始注水。

免費供水服務分別於東區設13處臨時供水站、南區21處臨時供水站、北屯、北區13處臨時供水站、烏日區7處臨時供水站，而全區停水的太平區則有38處臨時供水站、大里區也有27處臨時供水站；臨時供水站地點可上自來水公司網站查詢。