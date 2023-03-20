南投縣長許淑華，主張縣府代管中興會堂等公共設施、撥用宿舍。（廖志晃攝）

精省後中興新村日漸凋零，為加速中興再造，南投縣長許淑華提議由縣府管理中興會堂、小巨蛋、游泳池等公共設施，並撥用宿舍規畫社會住宅、背包客棧等；國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴則表示，公共設施釋出可促成，宿舍牽涉法令還要研議如何解套。

許淑華20日率領縣府祕書長洪瑞智、文化局長林榮森、計畫處長邱紹偉、新聞及行政處長蔡明志、建設處代理處長陳錫慶及南投市長張嘉哲等人，拜會吳文貴爭取中興新村宿舍及部分公共設施由撥給縣府管理使用；中興大學副校長詹富智、總務長蔡岡廷也與會。

許淑華就任縣長後，積極為中興新村活化尋求解套，此次更向國發會提出公共設施如中興會堂、羽球館、公有市場、青少年活動中心、小巨蛋、游泳池、幼兒園等，撥交縣府使用管理，可減輕國發會管理上的負擔，同時讓公共設施發揮最大效益。

其次，許淑華希望部分宿舍區能讓縣府辦理撥用，規畫為多元社會住宅，或以租代護、中興駐村生活藝術家、親子故事館與遊戲館、背包客棧及中興新村旅遊資訊中心等，維護現住戶權益，同時解決空屋問題，讓宿舍有效活化與利用。

許淑華強調，爭取撥用或代管中興新村公共設施及宿舍，並非為了增加縣府財產或擴大版圖，而是她身為縣長，有責任和義務反映居民意見，並協助中央解決中興新村長期閒置問題，因此藉由縣府的角色和功能，協調整合地方與中央之間的歧見與落差，希望中興新村早日振興，共創多贏局面。

吳文貴表示，公共設施釋出部分，將會協助縣府盡力促成；至於宿舍區，目前因部分仍合法居住、部分屬占用、部分騰空閒置狀態，牽涉層面較廣，且涉及法令相關規定，處理起來也較複雜，必須進一步釐清後，才有辦法解決。