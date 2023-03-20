全民普發現金6000元有5大通路可領取，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及特定偏鄉造冊。其中直接入帳為針對特定族群，不用登記，但退休軍公教卻不在名單內，引發討論。財政部長莊翠雲今（20）日解釋，因涉及過多機關，恐影響實際入帳時間，故未納入。

立法院司法、財政委員會今舉行聯席會議，審查行政院函請審議廢止「財政部國庫署組織條例」等案，莊翠雲列席備詢。立委王鴻薇、林楚茵詢問，普發現金「直接入帳」針對領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群實施，但卻獨漏退休軍公教，引發質疑，是否有配套措施。

莊翠雲回應，直接入帳的族群考慮多個面向，包括弱勢族群、帳號由同一機關管理等，而軍公教人員退休金發放時，分為舊制跟新制。舊制部分，退休金由退休機關發放，涉及數千機關，若要全面收集帳戶資料數量過於龐大，加上傳輸過程中恐有資安威脅，以及層層轉撥，可能會讓入帳時間更晚。

莊翠雲強調，這部分會加強對外說明。另外，莊翠雲也針對受刑人如何領取6000元一事回應，這部分應會由監所造冊發放。