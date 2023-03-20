日本共同社報導指稱，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）19日出訪日本，接受媒體採訪時表示，德國海軍艦艇明年將停靠日本，旨在抗衡於南海加強海洋活動的中國。另外，德國陸軍部隊計劃今年夏季參加在澳大利亞舉行的演習。皮斯托里烏斯稱收到了來自日本的參加訓練邀請，將正式討論向日本派遣部隊。

除此之外，談到屢次發射飛彈的北韓和進攻烏克蘭的俄羅斯，佩斯托瑞斯表示，「通過存在於印度太平洋地區，能彰顯與日本的團結。」他還透露稱，為實現情報共享，他於19日訪問了位在神奈川縣橫須賀市的美國海軍第七艦隊。

德國2021年向印太地區派遣了布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern），該艦停靠在日本的港口。去年，德國空軍戰機首次飛至日本，與航空自衛隊開展了聯合訓練。

針對烏克蘭要求歐美提供戰機一事，佩斯托瑞斯則否認德國將提供相關戰機。