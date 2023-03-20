已經擁有40年歷史的矽谷銀行是美國第16大商業銀行，其對科技業的發展至關重要，不僅在美國如此，在歐洲、甚至在中國等地亦然。該銀行與科技業的關係相當緊密，不僅提供傳統銀行服務，也為那些傳統銀行認為風險太大的新創公司提供資金。矽谷銀行也為新創公司提供其他服務，例如提供信貸額度等。

矽銀和Signature Bank接連倒閉後，美國政府為了阻止危機擴大，馬上推出多項緊急措施以穩定金融體系和安撫人心，包括為這兩家銀行的存款戶提供全額擔保，也就是其存戶超過25萬存保上限的存款也能全部領回，但美國政府也強調不會動用納稅人的錢為銀行紓困。高盛日前已提出警告，稱規模較小的銀行將試圖保存流動性以防他們萬一需要應付存戶提款，而這將導致銀行放款標準大幅收緊。

高盛以收緊銀根可能對總需求造成壓力為由，將美國今年國內生產毛額（GDP）成長預測下修0.3個百分點，至1.2%。

一旦銀行開始收傘，對於在利率攀升之際本就面臨籌資困難的新創企業而言，處境將變得更加艱難。

大摩分析師Stanley在報告中指出，就2023年而言，美國估值超過10億美元的「獨角獸」約需要3000億美元資金；而估值不到10億美元的新創公司也需要2500億美元才能「維持現狀」。

投銀Wedbush Securities知名科技分析師Dan Ives上周出具報告指出，過去幾十年來，SVB可說是矽谷銀行生態系的「教父」，我們相信這個歷史性的倒閉事件所造成的負面連鎖反應，將對未來的科技業帶來許多影響。他警告可能還會有更多公司倒閉，體質較弱、仍處於草創期的科技新創公司可能被迫出售或倒閉，「在我們看來，過去這一周發生的事，在未來幾年都將對科技產業和矽谷產生重大的影響」。

Hoxton Ventures共同創始人Hussein Kanji表示，未來三年內，將有更多新創公司重組的消息。