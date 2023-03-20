友達自2015年啟動智慧製造，旗下友達數位針對產業需求與痛點，開創智慧節能、智能搬運、智能檢測、智慧物聯等全方位軟硬體解決方案，以豐沛的創新量能與研發實力，積極拓展多元垂直場域相關應用，與場域夥伴互補鏈結擴大影響力，賦能逾700家企業。

其中，友達數位運用物聯網、AI、大數據、視覺辨識技術，結合無人搬運車（AGV）以及自主移動機器人（AMR），導入人機協作自動物料搬運系統（iAMHS），協助國內半導體封測廠生產效率增加15％，並符合現今製造態樣走向少量多樣化，加速完成生產之產線換線作業，讓產線調度更加彈性；同時，亦開發節能管理方案，攜手PCB載板大廠針對高耗能設備進行能耗分析，以AI模型推薦最佳參數進行回控，進而達到節約用電效果，使用電成功下降2～5％，打造生態圈產業韌性。

友達宇沛以廠房運轉經驗，將碳管理、水處理及智能化控制技術整合輸出，提供碳排管理、水資源管理、節能技術與資源循環服務，讓友達宇沛的營運目標在3年間大幅成長76％。

友達宇沛包含結合廠區大數據資料庫，導入AI高智能管理系統，自主研發之碳管理平台「ACA Carbon Agent」，進行碳排數據盤查及提供「淨零建築解決方案」，利用智能樓宇管理平台的環境數據蒐集，協助系統大廠透過數位化輔助排放源鑑別管理、分析及碳排放量計算，提高碳盤查效率50％；同時也攜手半導體晶圓大廠，將製造生產過程中的廢水有效分流，進行最佳水處理，並運用化學能及物理能將有機污泥水解破壞，以達廢棄物減量，相較傳統設備節能50％。

綠能方面，友達在太陽光電案場的建置擴及全台政府機關、公有房舍、學校、滯洪池、工業廠房、科學園區及畜牧設施等逾410處電廠，尤以屋頂型建置光電量近200MW，為全台最大屋頂型電廠專案實績，預計2023年累計完工建置光電裝置量將超過500MW，並擠身全台五大光電系統建置商。

友達儲能系統亦導入AI數據化管理，協助包括台電鳳山宿舍及台中市政府智慧社區等進行電網調節，輔以數據化的能源管理監控及調節水電供需，為社區量身打造合適且有效率的能管模式。