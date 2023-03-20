Michele表示，聯準會持續收緊政策的效應開始顯現，他確信美國經濟已經走向衰退，通膨也將隨之放緩。隨著信貸持續緊縮，他認為聯準會本周可能不需要升息。他並預期9月開始降息。

在矽谷銀行（SVB）和Signature Bank接連倒閉使全球金融市場陷入動盪後，市場普遍預期聯準會本周將升息25個基點，而非先前預估的升息50個基點。聯準會主席鮑爾在國會備詢時表明升息1碼可能不夠，使該央行3月升息2碼的預期一度高漲。

在高盛率先預測聯準會3月不會升息後，日本最大投資銀行野村上周提出更大膽的預測，直接喊出美國央行可能在3月會議降息，並將暫停量化緊縮（QT）。

野村在報告中指出，面臨這場金融危機，聯準會3月不但不會升息，還將降息25個基點（1碼）並將宣布停止QT措施。

有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）上周一表示，目前不是聯準會升息的最佳時機，但為了維持央行決意打擊通膨的公信力，聯準會仍可能在3月會議升息，只不過幅度可能從50個基點縮小至25個基點，而這將是本輪緊縮周期的最後一次升息，之後聯準會將停下腳步。

岡拉克並表示，以過去幾十年的經驗來看，美國債息曲線倒掛後幾個月經濟便會陷入衰退，目前債息曲線急劇變陡，意味著經濟衰退即將到來。

此外，摩根大通固定收益部門投資長Bob Michele並表示，瑞銀集團同意以30億瑞郎（約32.5億美元）收購瑞信，這將足以讓歐洲銀行股本周免於遭到「血洗」。