桃園平鎮文化公園地下停車場遲未啟用，居民不滿月租車位少又貴。(呂筱蟬攝)

桃園平鎮文化公園地下停車場遲未啟用，居民不滿月租車位少又貴。(呂筱蟬攝)

桃園平鎮文化公園地下停車場遲未啟用，居民不滿月租車位少又貴。(呂筱蟬攝)

桃園市平鎮文化公園地下停車場興建地下3層、地上2層空間，提供232席停車位，工程在2020年因結構問題坍塌造成1死2傷，張善政上任桃園市長後列為首波總體檢三大工程之一。停車場業者反應，工程去年底完工，付了權利金卻無法啟用，居民則對於月租車位少及月租費高大感不滿，認為業者不應把無法營運的虧損轉嫁到民眾身上。

交通局停車管理工程科長魏光譽說，文化公園地下停車場體檢報告進行中，預計最快3月底確認安全無虞可啟用，而停車場業者當初在投標時有做過市場評估及調查，周遭月租停車費落在3000元左右，平鎮區其他公有停車場因使用率不同月租費不能一概而論，業者有承諾營運3個月後會視狀況再做調整，只會調降不會漲價。

桃園市議員舒翠玲日前邀集相關單位開協調會，她指出，平鎮復旦里、復興里是人口稠密的區域，周邊有許多店家及學校，民眾引頸期盼文化公園地下停車場盡快啟用，而業者規畫月租車位為總席次的50％共116席，因登記的民眾太多增加至170席，屆時若臨停車輛太多，恐導致月租車輛繳交月費卻無位可停。她認為，該停車場啟用後應先視臨停車輛的周轉狀況，如果在夜間較少臨停車輛，再階段性調整月租車位數量，也可由里長通知居民每年重新抽籤，以確保里內住戶擁有公平的機會。

復旦里長陳振華說，平鎮區的公有停車場月租車位多半為每月2400元，業者一開始開出3200元高價，與平鎮區其他公有停車場月租行情有落差，業者不能將遲未營運的虧損轉嫁到里民身上，雖然後來願意降到2800元，也影響到周邊私人停車場也跟著調漲月租停車費，認為費用應該還是有降價的空間。

復興里長彭恭偉認為，若業者無法調降月租費用，建議應該設定當日最高收費上限，或是晚上8點過後夜間優惠費率等方式因應，他也說，現階段民眾眼睜睜看著有停車場卻還是要苦苦另尋停車位，市府應盡速開放民眾使用。