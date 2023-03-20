小S的女兒許氏3姊妹，創作超萌流體兔寶，公益拍賣助植物人安養。（創世提供）

小S的女兒許氏3姊妹，創作超萌流體兔寶，公益拍賣助植物人安養。（創世提供）

小S的女兒許氏3姊妹，創作超萌流體兔寶，公益拍賣助植物人安養。（創世提供）

小S的女兒許氏3姊妹，創作超萌流體兔寶，公益拍賣助植物人安養。（創世提供）

小S的女兒許氏3姊妹，創作超萌流體兔寶，公益拍賣助植物人安養。（創世提供）

去年因疫情和通膨雙重影響，創世台東院善款募集狀況不佳，藝人小S徐熙娣常年投入公益，3位女兒也受薰陶，在329青年節前夕，創作超萌的愛心兔寶流體畫藝術品，在網路公益拍賣，幫助偏鄉植物人安養。

小S的女兒許氏3姊妹，擁有各具特色的五官和氣質，4人之間有趣的互動，經常成為媒體和粉絲關注的焦點。

雖然從小生活無虞，但小S一直秉持身教重於言教的理念，不僅建立正確的價值觀，也帶領女兒參與公益，鼓勵她們做個擁有開闊心胸、善良、獨立、勇敢的人。

這次許氏3姊妹展現各自的藝術才華，創作出繽紛、獨一無二的流體兔，邀請粉絲透過網路參與義賣競標；3姊妹的父親也幫忙號召親朋好友響應，全家人一起用行動為植物人加油。

創世台東院表示，年輕人擁有熱情、創意與行動力，是改變世界的力量，希望更多年輕世代投身公益，為社會注入正向影響力。

目前台東院安養50位院民，到宅服務逾90個植物人家庭，陪伴許多家庭度過難關，但義工人力不足，歡迎有志青年加入義工行列，讓生命更有意義。

植物人服務不能斷，但服務經費龐大，每人每日安養需1650元，邀請各界定期小額捐款，幫助植物人常年安養，或參與許氏姊妹「LOVE兔U」流體兔公益拍賣，讓關懷持續不停。

公益拍賣活動請參閱創世官網：https://reurl.cc/0EXpKA，下標拍賣時間從3／23日0時至3／29晚間23：59，愛心專線：（089）220-848 「LOVE兔U小組」。