連鎖超商龍頭7-11先前和百萬YouTuber「Joeman」九妹翁雋明合作，推出一系列御飯糰、三明治、飲料、蛋包飯等產品，沒想到卻遭到網友群起圍攻。今（20）日7-11宣布和熱愛芋頭的法籍YouTuber「酷」合作，推出一系列芋頭甜點美食，許多網友紛紛朝聖大讚7-11這次找對人了，「再翻車就是產品問題跟代言人沒關係」。

7-11在臉書粉專發文表示「芋酷同行」，將和酷一起推出芋頭甜點美食，除了有台式特色風味甜點外，也有加入法式元素的產品，甜點將於明日上架各分店；仔細一看附圖，除了可以看到酷穿上一身代表芋頭的紫色西裝，也可以發現合作產品應有3款，包括「芋泥肉鬆華爾滋」、「芋泥閃電泡芙」、「雙色芋頭流心可頌」。

7-11找來酷推出一系列芋頭甜點。（翻攝自7-ELEVEN臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「芋頭教主耶！7-11找對人了」、「再翻車就是產品問題跟代言人沒關係」、「酷可以！好說他也是芋頭資深粉！小七終於看起來有胃口了」、「我想他代言芋頭甜點應該很合適，芋頭控加上法國人對甜點的執著，應該不會再翻車了吧」、「找酷代言還給我充滿香精味的話真的會生氣哦」。

熱愛芋頭的酷過去曾執行許多和芋頭有關的企劃，包括介紹法國人吃芋頭、隔離一周餐餐吃芋頭、一日芋頭餐廳「芋酷同行」免費送出600份芋頭料理等，成功建立芋頭狂熱者形象。