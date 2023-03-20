近期因氣候回暖高麗菜盛產，但需求量減少導致產銷失衡，且因盤商沒有收購意願，不少農民開放供民眾下田自採，「自殺價」每顆僅10元，無法反映成本，雲林縣政府為協助農民銷售，媒合多方管道向產地農民採購，20日在雲林縣北港鎮產地集貨場舉行媒合採購記者會，希望透過各界踴躍採購，幫助農民穩定產銷。

雲林縣長張麗善表示，高麗菜是餐桌美食中的重要食材，近期因氣候適宜蔬菜盛產，為協助農民紓緩產銷壓力，縣府積極與團膳業者接洽，媒合採購高麗菜供應給學校團膳，預計本月24日前出貨1700件（每件20公斤）高麗菜，後續每周將持續出貨1500至2000件。並請農委會協助推動媒合加工、通路促銷等方案。

「中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會」理事長陳明信說，為落實採用在地食材，目前正著手籌組「台灣農業運銷合作社」，將優質在地農產品推廣給國人，同時幫助農民穩定產銷，此次首度與雲林縣政府合作，希望藉由產銷試營建立示範模式，未來也將持續與地方政府協力，幫助國內農產品產銷調節。

縣農業處指出，依據農糧署供苗預警資料，高麗菜盛產狀況至4月中左右可望緩解，近期氣候穩定高麗菜品質佳價格實惠，正是品嘗好時機，高麗菜不只能清炒、煮火鍋，還可醃製、曬乾，簡單料理就能品嘗到高麗菜不同美味，希望國人踴躍購買，一同「吃當季，食在地」，幫助菜農穩定收益。