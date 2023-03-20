大型雲端服務提供商（CSP）業者2023年資本支出預估與2022年持平，然而對於AI應用皆持正面態度，Google、Meta皆表示，將增加AI相關投資，而微軟在ChatGPT題材延燒下預計也將持續對AI應用投資，上游相關廠商如：博通、Marvell皆認為AI將是資料中心新動能，台系伺服器廠緯穎法說會上亦表示目前約有50％新案為AI相關。

投顧法人認為，企業精簡支出較傾向減少低階設備，預計智邦2023年100G交換器出貨與去年持平，而400G交換器在資料中心升級趨勢與AI應用加持下將顯著成長。

考量AI應用將帶動資料中心建置需求，對400G交換器等高階設備需求有望提升，市場評價有望提升。中信投顧看好，智邦在白牌交換器產業中領先地位，持續出貨給北美CSP業者，目前資料中心處於400G升級趨勢下，且一般企業預計於2023年底、2024年初開始導入400G交換器，2023年營運將再創高點。