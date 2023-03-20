位於台北市吉林路的財團法人天主教「瑪利諾會」會館大樓，今（20）日正式開標，標售底價不對外公開，據估計大概在4.6億元上下，基地面積153.37坪，土地使用分區為住三，開標結果成功脫標。

仲量聯行表示，本案吸引約20組投資人領標，9組投資人參與投標，搶標情形熱烈，顯示投資人仍然看好蛋黃區不動產市場。

仲量聯行投資部資深副總吳瑤華表示:「全台住宅交易量雖微幅修正，但蛋黃區不動產價格不受影響，土地價格持續創新高。由於台北市蛋黃區幾乎無可開發之土地，本案是台北市精華區域少見所有權單純的立即可開發建地，各方條件均為市場少見，隨著吉林路周邊都更、危老案陸續發展完工，鄰里建築景觀將呈現全新樣態，此區域價值將水漲船高，我們也持續看好台北市核心區域不動產市場。」

財團法人天主教「瑪利諾會」的台北市吉林路會館委託仲量聯行公開標售「台北市中山區吉林路14巷3號及其坐落基地」，今天開標，換算每坪土地底價不到300萬元。

當時教會考量到建物修繕維護費用龐大，再加上近年神父都居住在中部地區，基於經費、及服務區域等考量，因此決議處分台北市吉林路教會大樓的資產。

仲量聯行，全案基地面積153.37坪，使用分區為第三種住宅區，屋齡已屆50年，符合申請危老獎勵之資格。