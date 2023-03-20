美國在台協會前理事主席卜睿哲今天表示，儘管台灣與美國緊密聯盟，但台北方面所定義的國家利益並不一定和華府相同，如果美中關係繼續惡化，台灣絕不會從中受益。他建議台灣政治領袖共同訂定一套政策，用以因應兩岸關係的所有挑戰，以傳達台灣對未來走向的具體期待。

卜睿哲今天出席遠見天下文化事業群舉辦的論壇發表演說表示，在全球化的經濟中，每個國家都希望「創造」超過「破壞」，但這並不一定發生。民粹主義在台灣社會中蔓延，其中一個結果就是，太陽花運動發生9年後的今天，就算明顯符合台灣的利益，台灣型至今仍缺乏一個與中國大陸達成經濟協議的機制。

他歸納出兩岸關係當前兩種政策傾向，第一種是對中國大陸的安撫與接觸，第二種則是出於恐懼的警惕和威懾。睿哲認為，自2005年以來，國民黨的首選是第一種，而民進黨的首選則是第二種。

但他認為，兩岸問題不在於是要選擇接觸還是威懾，而是在於如何取得平衡及整合兩者，「除了一國兩制之外，是否存在一個台灣主流民意可接受的兩岸政治安排？」

他擔心的趨勢是，美中之間目前的敵意如此強烈，如果美國和大陸無法避免戰爭，台灣可能會被捲入其中，此外，美國政治家想要支持和幫助台灣方面過於積極，像是裴洛西訪台，因此會激怒北京採取報復行動，結果，台灣的大多數人認為他們比以前更不安全了。

儘管台灣與美國緊密聯盟，但他認為，台北方面所定義的國家利益方式並不一定和華府相同，加上美國兩黨反中意識發酵，大陸境內民族主義崛起，如果美中關係繼續惡化，台灣絕不會從中受益。

因此，他建議台灣政治領袖應該齊聚一堂，制定一套政策用以應對兩岸關係的所有挑戰，建立跨黨派兩岸政治關係共識，以傳達台灣對未來走向的具體期待，像是民進黨，就可以暫停該黨章程的獨立條款，並宣示只要北京堅持「一國兩制」，台灣就不會參與政治對話。